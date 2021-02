VNF va investir près de 300 M€ en 2021 sur ses infrastructures

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Transport fluvial Supprimer VNF Supprimer Infrastructures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Après avoir investi près de 220 millions d’euros en 2020 pour entretenir et moderniser ses infrastructures, Voies navigables de France va consacrer cette année une enveloppe record de près de 300 millions d’euros à ses 3 missions : soutenir le développement du transport fluvial, concourir à l’aménagement du territoire et agir en faveur de la gestion de l’eau et de la biodiversité.

Grâce à l’augmentation de la dotation consacrée au fluvial dans le budget de l’Etat (via l’Agence de financement des infrastructures de Transports de France – AFITF), au co-financements des projets fluviaux par les collectivités ou encore l’Union européenne, et l’attribution de 175 millions d’euros de crédits du plan France Relance pour 2021 et 2022, Voies navigables de France va pouvoir consacrer en 2021 une enveloppe record de près de 300 millions d’euros à ses infrastructures.

Des investissements record en 2021

Outre la poursuite des chantiers engagés en 2020 (voir encadré), ou pour certains d’entre eux leur achèvement, de nouveaux projets vont être lancées par VNF en 2021 pour continuer à soutenir le développement et la régénération du réseau fluvial:



- les premiers travaux de l’opération d’allongement de l’écluse de Quesnoy-sur-Deûle (dans le Nord) représentant un budget de 34 millions d’euros, poursuivant ainsi les investissement pour la liaison Seine-Escaut ;

- la rénovation des écluses de Gambsheim (sur le Rhin) pour un montant estimé à 32 millions d’euros ;

- les travaux de rénovation de l’écluse secondaire de Vives Eaux pour 6,8 millions d’euros

- La rénovation complète de l’écluse de Nourriguier pour 2,6 millions d’euros (Gard-30)

- des travaux de reconstruction de barrages et ouvrages de prise d’eau et assurant la continuité écologique sur le Canal des Vosges pour un budget de 1,5 million d’euros ;

- plusieurs projets de confortement de barrages réservoirs ou de navigation pour un montant total de près de 40 millions d’euros : Grand-Rue (Loiret-45), Plessis (Saône-et-Loire-71), Panthier (Côte d’Or-21), Dames et Prégilbert (Yonne-89), Batardeau (Yonne-89), Bouzey (Vosges - 88), Charme (Haute-Marne - 52) et La Mouche (Haute-Marne – 52).

Plan de relance

Les crédits alloués dans le cadre du plan de relance permettront à la fois de contribuer :

- au développement du transport et de la logistique, à hauteur de 40 millions d’euros ;

- à l’aménagement et au développement des territoires en sécurisant et fluidifiant le trafic des bateaux de plaisance, pour près de 60 millions d’euros ;

- aux actions menées en faveur de la gestion hydraulique, de la sécurité des ouvrages hydrauliques et la préservation de la biodiversité, pour près de 40 millions d’euros.

Une partie des crédits du plan de relance sera également affectée au déploiement de la fibre optique sur le réseau (près de 40 millions d’euros), qui permettra entre autreq de faciliter la gestion des infrastructures.