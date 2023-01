Autogyre lance une VMC double flux à haut rendement

Conçue et fabriquée en France, la nouvelle VMC Twin’Air DF 90 monobloc d’Autogyre est adaptée aux logements de 2 à 7 pièces, avec une cuisine et jusqu’à 6 sanitaires. Equipée d’un caisson économe et d’un moteur basse consommation à 2 vitesses, elle affiche un classement énergétique A, un rendement jusqu’à 86 % et garantit jusqu’à 14 % d’économies de chauffage. Certifiée NF VMC, elle est éligible aux subventions MaPrimeRénov’ et CEE.

Un by-pass pour plus de confort

Le système dispose d’un by-pass partiel à commande automatique, qui réduit l’amplitude thermique entre l’intérieur et l’extérieur. En déviant l’air neuf filtré pour l’insuffler directement dans le logement, le by-pass diminue l’échange thermique. En été, quand l’air extérieur est plus frais, notamment la nuit, l’air insufflé peut rafraîchir l’intérieur. A la mi-saison, c’est un air plus chaud qui peut être insufflé.

La VMC est équipée d’une sonde qui détecte l’humidité dans la maison, d’une filtration G4 pour l’air vicié, qui protège l’échangeur de l’encrassement, et d’une filtration classe M5 de l’air entrant, qui élimine les moisissures, allergènes, particules moyennes et bactéries. Un témoin lumineux alerte lorsque les filtres doivent être changés. Pour l’installation, le caisson Twin’Air DF 90 peut être posé à l’horizontale ou à la verticale : au sol dans les combles ou au mur dans une pièce technique.