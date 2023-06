VM Matériaux reçoit le trophée du négoce "Stratégie d'enseigne"

Carrelages et faïences, sols, sanitaire... : VM Matériaux se fait une idée large de la déco. Pour accompagner ses clients dans leur parcours d'achat, elle a développé trois formats, qui seront progressivement implantés dans les 69 agences VM Matériaux. Le corner, centré sur les sols et les murs, propose sur 30 à 100 m² 250 références, avec une offre en plate-forme disponible sous 3 à 5 jours. Les salles expo, où l'offre s'étend à la menuiserie et intègre une matériauthèque, courent sur 300 à 500 m², avec une cible de 25 agences. Enfin, le showroom rassemble sur au minimum 600 m² plus de 1200 références, avec des boxes d'ambiance, une carreauthèque, des tendances dans une atmosphère inspirée du design scandinave. Onze agences sont visées. Les différentes sélections de produits poursuivent des objectifs RSE, notamment la mise en avant à faible impact carbone. Une segmentation de gammes a été imaginée : la gamme chantier pour conquérir les artisans, la gamme technique pour les chantiers sur des établissements recevant du public ou des bâtiments tertiaires, et enfin la gamme showroom, pour la rénovation, la décoration et les architectes.

Cette stratégie d'enseigne construite globalement, adaptée à la diversité du réseau d'agences et ancrée dans une approche RSE a séduit le jury.