VM et LNTP refondent leur LS

Groupe Herige poursuit son plan de modernisation de VM, son enseigne généraliste, et de LNTP, son réseau spécialisé dans les travaux publics. Depuis septembre, le distributeur et industriel vendéen a déployé un nouveau concept de libre-service dans onze établissements : sept points de vente VM (Vouneuil, Thouars, Ancenis, Angers, Bouguenais, Le Château d’Olonne et La Chataigneraie) et quatre agences LNTP (Angers, Niort, Saint-Malo et Rennes).

Une offre stockée sur plateforme

Dans le détail, ce nouveau concept se veut « plus professionnel » d’après Adams Pissotte, directeur du point de vente LNTP Niort. « Nous avons aujourd’hui une vraie logique de parcours client. Il est bien guidé, il sait où il va et bénéficie d’une vue à 360° grâce aux gondoles basses. Les zones froides n’existent plus, chaque espace est optimisé. » L’offre produit aussi a été revue avec plus de 11 000 produits exposés. D’après le distributeur, « la quasi-totalité (95 %) du plan de vente est stockée sur la plateforme logistique de L’Herbergement afin de les rendre disponibles rapidement, en 48 à 72h. »

Un merchandising par métier

Dans le détail, VM a également repensé l’implantation de cette offre. « Fini les produits classés par le fournisseur, place aux métiers ! » Les références sont présentées selon les expertises : maçon, couvreur, carreleur, menuisier, charpentier, plaquiste ou encore paysagiste… Ce nouvel agencement s’accompagne d’une signalétique pour améliorer la visibilité et faciliter le repérage. L’enseigne généraliste du Groupe Herige ambitionne la refonte de huit autres points de vente d’ici janvier 2023.