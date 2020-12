VM de Vouneuil-sous-Biard, Coup de coeur point de vente des Trophées du négoce 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer tropheesnegoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Herige Supprimer VM Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le jury des Trophées a tenu à récompenser l’agence au format XXL imaginée par la filiale négoce du groupe Herige.

Vouneuil-sous-Biard (Vienne) compte l’un des plus grands points de vente de France. Second œuvre, carrelage, sanitaire, aménagements extérieurs, quincaillerie, gros œuvre : tous les univers de VM sont représentés (hors TP). L’enseigne a mis en place des services pour bien accueillir ses clients. Ainsi, grâce à l’offre VM Express, les pros récupérent les commandes en quelques minutes, un magasinier effectuant le chargement sous une zone abritée. Le Centre d’usinage bois (Cub) propose des découpes sur mesure pour les projets d’agencement intérieur. Logistique flexible, modélisation 3D des projets et rendez-vous en ligne complètent la palette des services. Cette exhaustivité a conduit le jury à décerner un coup de cœur à ce point de vente.

