Viviers-du-Lac : le réaménagement du port à flot des 4 chemins et la création d’un port à sec sont envisagés

À Viviers-du-Lac, un projet de réaménagement du port à flot des 4 chemins et de création d’un port à sec est en gestation.

La Communauté d’Agglomération du Grand Lac envisage de réaménager le port des 4 chemins et de construire un port à sec (solution de stationnement des bateaux à terre) sur la commune de Viviers-du-Lac (Savoie). Son projet comprend la création d’une cale de mise à l’eau pour les bateaux et d’une zone de carénage (espace dédié à la révision périodique de la coque). L’initiative inclut aussi l’extension du port à flot (aire de stationnement) pour obtenir une capacité de 280 places et la création d’un port à sec de 100 à 200 places. À cela s’ajouteront l’aménagement d’un parking public devant les hangars à bateau, le remplacement de l’un des hangars par des racks à bateaux (une structure de rangement d’embarcations) et l’installation d’une centrale solaire dans la zone des Mottets.

Le budget nécessaire au projet est estimé à 5 M€. Pour la collectivité, l’objectif est de mettre en place un complexe en adéquation avec le développement de l’activité portuaire sur l’ensemble du lac.