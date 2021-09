Viviers-du-Lac : le passage à niveau No 18 supprimé d’ici à l’automne 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Ferroviaire Supprimer Valider Valider

Les travaux de suppression du passage à niveau No 18 à Viviers-du-Lac s’étaleront jusqu’à l’automne 2022.

La suppression du passage à niveau No 18 à Viviers-du-Lac (Savoie) est un projet commun porté par le département de la Savoie, SNCF Réseau et la commune de Viviers-du-Lac. L’opération a été lancée en juin 2021. Des travaux de terrassement ont déjà été réalisés sur les côtés est et ouest de la voie ferrée. Un déplacement du réseau de fibres existant ainsi que la sécurisation du carrefour entre la route du lac et le chemin des Cavettes ont aussi été effectués. Par ailleurs, SNCF Réseau, le maître d’œuvre attitré, a créé un cheminement sécurisé pour les piétons et les cyclistes.

À partir de l’automne prochain, les travaux se concentreront sur la construction de deux ponts-rails. Le premier doit permettre un franchissement de la voie ferrée suivant la RD17, tandis que le second sera réservé aux piétons et aux cyclistes voulant la traverser. Les deux ouvrages devraient être mis en place d’ici fin mai 2022. Par la suite, le chantier concernera la valorisation de la halte ferroviaire ainsi que la création de deux aires de stationnement de 50 places et d’un trottoir le long de la RD17.

Dans son ensemble, le projet de suppression du passage à niveau devrait se terminer à l’automne 2022.