Vitry-sur-Seine : transformation du foyer de travailleurs migrants Manouchain

À Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), le programme de réhabilitation et de transformation du foyer Manouchain est en cours. Piloté par l’État dans le cadre d’un plan national, il prévoit la reconstitution de la capacité d’accueil du site par la réalisation de deux nouvelles résidences. La première résidence neuve, baptisée Blériot, a été livrée en février dernier. Elle a été érigée à proximité du foyer. Quant à la seconde, elle sera construite sur l’emprise actuelle de ce lieu. Les opérations de démolition-construction se dérouleront en deux phases et le chantier sera livré en deux temps, notamment courant 2023 et à l’horizon 2025.

Rappelons que le foyer Manouchain présentait une offre de chambres devenue inadaptée aux besoins actuels, d’où ce projet de réhabilitation. Il avait été également constaté l’usure accélérée des bâtiments liée aux conditions de suroccupation et à une gestion difficile du site.

Cette transformation prévoit la création de 20 logements de type T1 et T1 bis par résidence avec des espaces collectifs. Elle inclut également un restaurant social d’insertion pour les résidents et le quartier.

Notons qu’il s’agit de la première construction élaborée par le projet de la future ZAC de la Gare Ardoines. Celle-ci devrait accueillir progressivement des bureaux, des équipements publics, des logements et des espaces verts.