Vitry-sur-Seine : la rénovation de la gare RER est terminée

La gare RER de Vitry a bénéficié d’une cure de jouvence après deux ans de travaux

Entamée en février 2020, la rénovation de la gare de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) est terminée, malgré quelques perturbations du calendrier dues à la crise sanitaire. Les habitants et les voyageurs ont pu observer, dès le 23 décembre, la salle d’attente, le hall et le guichet réaménagés et modernisés, l’escalator élargi et l’escalier roulant enlevé. Par ailleurs, ils ont pu tester depuis quelques mois les enrobés neufs, les abris design, les quais relookés et la signalétique remise à neuf. À noter que les nouveaux portiques de validation de billets ont été mis en service le 13 décembre, mais que le nouvel accès sud de la gare sera ouvert au public plus tard.

La rénovation du bâtiment historique de la gare de Vitry-sur-Seine s’inscrit dans le projet SNCF de réhabiliter les bâtiments vétustes au niveau de toutes les stations du RER C, et de les mettre aux normes pour accueillir des personnes à mobilité réduite. L’objectif est également d’améliorer la fréquence de la desserte du RER C à Vitry, avec une augmentation de 50 % dans les quinze prochaines années. Le chantier de rénovation de la gare de Vitry a représenté un investissement de 18 M€.