Vitry-sur-Seine : l’aménagement du quartier des Ardoines fait l’objet de concertations publiques

À Vitry-sur-Seine, les habitants seront conviés à des réunions de concertation publique dans le cadre de l’aménagement du quartier des Ardoines.

Après sa relance en milieu d’année, le projet d’aménagement du quartier des Ardoines à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) fait l’objet de concertations publiques. Des réunions d’information ont été notamment organisées les 8 et 17 septembre derniers par la mairie et l’Établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont, l’organisme chargé de l’opération. Pour ces derniers, ces rendez-vous ont été l’occasion de présenter le projet et d’en discuter avec les habitants. Une troisième réunion, inscrite dans cette même démarche, doit encore se tenir le 24 septembre prochain.

Le projet concernant la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la gare Ardoines permettra principalement de créer 3 700 logements, composés à 40 % de logements familiaux. Quant à la ZAC de Seine Gare Vitry, les travaux consisteront, entre autres, à construire 3 400 logements avec la même proportion d’habitats familiaux. À cela s’ajouteront l’édification de plusieurs bâtiments d’enseignement (écoles, crèches, etc.), la transformation des Grandes Halles SNCF ainsi que l’aménagement d’espaces verts, dont un parc de cinq hectares.

Selon le calendrier de réalisation établi jusqu’en 2038, le chantier s’échelonnera sur plusieurs années. D’un côté, les travaux pour l’aménagement de la ZAC des Ardoines seront prévus en trois phases avec des livraisons progressives à partir de 2024. À la ZAC Seine Gare Vitry, ils se dérouleront en deux phases avec un premier lot livré d’ici 2028.