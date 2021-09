Vitry-sur-Seine : confirmation de l’aménagement d’un campus emploi-formation-recherche sur le domaine départemental Chérioux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La zone d’aménagement concerté de Chérioux entre dans sa phase opérationnelle. Un futur campus emploi-formation-recherche sera bâti à Vitry-sur-Seine.

À Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), une promesse de vente pour acquérir 6 000 m² du domaine Chérioux a été signée par l’Université Paris-Est-Créteil (UPEC), afin de réaménager un nouveau campus. La première phase des travaux commencera à la fin de l’année 2021. Deux bâtiments qui appartiendront à l’établissement d’enseignement supérieur feront l’objet de travaux. Une résidence dédiée à l’informatique et à la chimie a déjà été implantée par l’UPEC. Actuellement, cette dernière prévoit de construire un nouveau campus pour un centre de formation destiné aux métiers du bâtiment et une école publique des ingénieurs de la santé, qui accueillera les premiers étudiants en contrat de professionnalisation en 2022.

Rappelons que les bâtiments du domaine Chérioux ont été construits dans les années 30. Autrefois, ils abritaient des écoles pour filles et garçons, ainsi qu’un orphelinat avec un internat. À terme, c’est-à-dire d’ici 2026, le domaine disposera, sur une surface de 170 000 m², de bureaux et de logements pour un espace de recherche et de formation, ainsi que divers équipements.

Le coût total du projet de l’éco-campus s’élève à 30,5 M€. Il est financé par le Département du Val-de-Marne à hauteur de 2 M€.