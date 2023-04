Vitoset Aqua, l'adoucisseur d'ECS de Viessmann

La dernière version du Vitoset aqua de Viessmann sera disponible dès cet été. L'adoucisseur d'ECS fonctionne selon un procédé d'échange d'ions calcium et magnésium responsables de la formation de calcaire dans les installations d’ECS. Il intègre un bac à sel et un bac de résine échangeuse d’ions de 9 à 26 l au contact de laquelle l’eau calcaire se transforme en eau adoucie, à un débit de 15 à 24 l par minute. L'appareil convient aux habitations jusque 9 occupants. Son intelligence anticipe la demande d'eau en fonction de la consommation passée. La nouvelle version intègre une électrovanne qui coupe directement l’eau en cas de fuite, détectée grâce à ses trois capteurs, et envoie une alerte en bluetooth. Il est également possible de couper l’eau à distance via One Base.