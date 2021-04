Vitodens 1xx, une nouvelle génération de chaudières gaz auto-adaptatives

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Chaudière Supprimer Performance énergétique Supprimer Viessmann Supprimer France Supprimer Valider Valider

Viessmann présente une nouvelle offre de chaudières gaz à condensation, spécialement destinées au marché de la rénovation énergétique.

En prolongement du lancement des chaudières Vitodens 2xx et de sa plateforme E3, Viessmann déploie la nouvelle série Vitodens 1xx, des chaudières gaz à condensation auto-adaptatives préconisées pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire des maisons individuelles et appartements. Très haute performance énergétique, prix avantageux, design moderne et compact, simplicité d’intégration et d’utilisation, et nouvel écran noir et blanc tactile avec afficheur à 7 segments caractérisent cette nouvelle gamme.

Quatre versions

Couvrant une plage de puissances de 3,2 kW à 25 ou 32 kW, les chaudières se déclinent en 4 modèles : Vitodens 100-W (murale peu encombrante, simple et double service à micro-accumulation), Vitodens 111-W (murale compacte avec ballon intégré de 46 litres), Vitodens 111-F (compacte au sol, ballon à serpentin intégré de 130 litres) et Vitodens 141-F (compacte au sol, ballon de 170 litres avec échangeur de chaleur solaire).

Haut rendement

Les chaudières Vitodens 1xx sont équipées du brûleur MatriX-Plus, qui s’adapte en permanence à la demande réelle (plage de modulation étendue de 1:10) et offre une stabilité constante de la flamme. Cela assure un minimum de cycles du brûleur et garantit un rendement jusqu’à 98 % sur PCS, une faible consommation et une réduction des émissions de CO2. Certifiées H2 Ready (hydrogène jusqu’à 20 %) grâce à leur régulation de combustion Lambda Pro, elles sont classées A, ou A+ si elles sont raccordées à une installation solaire ou combinées à un système de réglage individuel par pièce.