Vitocharge VX3, de Viessmmann, oriente la recharge électrique

Le Vitocharge VX3 électrique stocke jusqu'à 11 kW. La présence native du gestionnaire d’énergie permet d’orienter l’alimentation vers la PAC, la batterie de stockage, le panneau photovoltaïque (PV) ou directement la borne de recharge de véhicule électrique. La fonction Smart grid analyse la consommation passée ainsi que les prévisions météo pour adapter la recharge et alimenter le PV en électricité. L’application ViCare permet de piloter le chauffage à distance. Une gestion plus fine sera possible dès la commercialisation des têtes thermostatiques en avril. Les batteries sont garanties pendant 10 ans, et 20 ans pour le fonctionnement de l’appareil. Fabriqué sur le site de Faulquemont (57), le Vitocharge existe en différents formats de 5, 10 et 15 kWh et peut intégrer 3 modules de batterie supplémentaires. Il sera bientôt disponible en cascade pour atteindre 45 kW.