Vitaliss, le béton bas carbone d’Edycem

La branche béton du groupe Herige lance Vitaliss, une nouvelle gamme de bétons bas carbone, proposée en quatre niveaux de réduction d’émissions de CO2.

La nouvelle gamme Vitaliss dévoilée par Edycem BPE revendique une réduction d’émissions de CO2 de 20 % à plus de 50 % par rapport aux bétons traditionnels, tout en conservant des propriétés de résistance et de pérennité équivalentes. Destinée à tous types d’ouvrages, la gamme se décline en quatre classes de produits (A+, A, B et C) sur le principe du référentiel Eco-score. Ce dispositif évalue la contribution à la baisse de l’empreinte carbone dans les bétons. Ainsi, Vitaliss A+ réduit les émissions de CO2 de plus de 50 % par rapport à un béton traditionnel, Vitaliss A de 40 à 50 %, Vitaliss B de 30 à 40 % et Vitaliss C de 20 à 30 %.

À travers la plateforme BETie, Beton impact environnement, développée par le SNBPE, Edycem BPE offre à ses clients un accès au calculateur de l’empreinte carbone de ses bétons. Cet outil digital permet d’obtenir des FDES certifiées, amenées à jouer un rôle central dans le label E+C- et la future RE 2020.