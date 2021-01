Visite en famille : «Une histoire naturelle de l’architecture»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Pavillon de l'Arsenal Supprimer Paris Supprimer France Supprimer Valider Valider

En attendant la réouverture du Pavillon de l'Arsenal (Paris IVe), celui-ci propose une découverte interactive, pédagogique et ludique d’une histoire inédite de l’architecture…

Conçue comme une série de 5 épisodes différents, l’atelier en direct et en visio de l'exposition «Histoire naturelle de l'architecture» - conçue par Philippe Rahm, architecte et docteur en architecture, commissaire scientifique invité - propose aux enfants (et à leurs parents) de comprendre comment le climat, l’énergie et les épidémies ont façonné les villes et les bâtiments au fil du temps.

Ce dispositif pédagogique et ludique se termine, à chaque fois, en proposant aux enfants de relever un «défi papier». Ces visites interactives, conçues par Plus+Mieux Créations, s’effectuent sur inscription préalable (5 euros pour toute la famille) et connexion via un simple lien internet. A tout moment, il est possible d’échanger et d’interagir avec l’architecte-médiateur.

Au programme :

Samedi 16 janvier à 15h

Pourquoi la nécessité de garder la température du corps humain a donné naissance à l’architecture?

Samedi 23 janvier à 15h

Comment un simple grenier est-il à l’origine des villes?

Samedi 30 janvier à 15h

Pourquoi les petits pois ont fait s’élever les cathédrales?

Samedi 6 février à 15h

Comment un brin de menthe a initié l’aménagement des parc urbains?

Samedi 13 février à 15h

Et aujourd’hui pourquoi le réchauffement climatique transforme les villes et les bâtiments?