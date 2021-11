Visite du chantier du pont de la Faye par le président du département des Alpes-Maritimes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Daluis, des conseillers départementaux et de nombreux élus locaux ont visité le chantier du pont de la Faye.

Le président du département, Charles Ange Ginésy, s’est rendu à Daluis, le jeudi 4 novembre 2021, en présence de Guy Maunier, le maire de Daluis, et d’autres élus locaux, pour visiter les travaux de rénovation du pont de la Faye. Constituant un point de passage essentiel entre les vallées de la Roudoule et du Var, cet ouvrage construit au xxe siècle, situé dans la commune de Daluis (Alpes-Maritimes), a dû être conforté. Il a présenté plusieurs fissures et dégradations qui ont nécessité l’intervention rapide du Département pour la mise en place d’un échafaudage de soutien avant le lancement des travaux de consolidation.

Lancés en 2021, les travaux d’étanchéité du pont ont porté sur la création d’un nouvel appui, la reprise en maçonnerie des murs et la réfection des parapets en rive droite. Le chantier a également inclus la pose de glissières et la remise à niveau de la chaussée. Ces travaux ont été menés afin de sécuriser les usagers et de pérenniser l’ouvrage qui permet aussi les déplacements des riverains à la hauteur du lieu-dit « la Faye » autour de la ville de Daluis et des habitants de Saint-Léger qui passent par la vallée du Var.