Viry-Châtillon et Évry-Courcouronnes : démarrage de la pose des rails du futur tram T12

Le chantier du tram T12 reliant la gare de Massy à celle d’Évry-Courcouronnes a atteint une étape symbolique. Les premiers rails ont été posés au début du mois de novembre.

Les premiers rails destinés à équiper la future ligne de tramway T12 ont été transportés et livrés par un convoi exceptionnel en provenance du Luxembourg le 6 novembre dernier. Les travaux d’installation de ces voies ferrées ont débuté à Viry-Châtillon (Essonne) sur une portion du carrefour de la RD 445. Ils sont également en cours au rond-point du Traité de Rome à Évry-Courcouronnes (Essonne).

L’opération consiste à poser les rails sur des traverses bi-blocs bétonnées puis à les assembler par soudure aluminothermique. L’ensemble sera ensuite recouvert d’un revêtement végétal. Les travaux « se poursuivront progressivement jusqu’à rejoindre le centre d’Évry-Courcouronnes au printemps 2021 » signale l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France.

Pour rappel, le projet prévoit une ligne de transport ferroviaire pour relier la gare de Massy-Palaiseau (Essonne) à celle d’Évry-Courcouronnes en 39 minutes grâce au tram et au train. La mise en service de cette ligne de 20 km est prévue en 2022 avec 16 gares sur le parcours et 40 000 voyageurs attendus par jour. Cette voie ferrée exploitée par la SNCF permettra de réduire la circulation automobile. Le coût de réalisation des travaux s’élève à 526 M€, dont 56 % financés par la Région Île-de-France, 30 % par l’État et 10 % par le Département.