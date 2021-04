Virginie Flore, directrice des Ressources Humaines de Spie batignolles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Spie batignolles Supprimer Ressources humaines Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Virginie Flore est nommée directrice des Ressources Humaines de Spie batignolles fin 2020. Elle intègre à ce titre le comité exécutif du groupe.

Parcours professionnel de Virginie Flore

Virginie Flore débute sa carrière professionnelle chez Axa en 1993, au poste de responsable formation au sein de la DRH.

En 1998, elle rejoint Vinci Energies en tant que responsable de la communication et des relations écoles. En 2001, elle rejoint le groupe de restauration et de services Sodexo, au poste de responsable des ressources humaines, en charge de l'emploi et de la mobilité des cadres. Elle occupe ce poste pendant neuf ans avant d'être nommée responsable du développement chez Vinci Autoroutes, puis est promue responsable du développement RH pour Vinci en 2012.

Virginie Flore rejoint Spie batignolles en 2016 en tant que directrice du développement RH, puis directrice de la performance et de l'innovation RH. Elle est nommée directrice des ressources humaines du groupe en octobre 2020.

Formation de Virginie Flore

Virginie Flore est titulaire d’un master 2 en ressources humaines obtenu à l’Université de Paris-Dauphine (1993).