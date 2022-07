ViPros lance Vipros Connect

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le programme de fidélité multimarques franchit une étape dans son implantation auprès des négoces.

Plus besoin pour l'artisan membre de ViPros de charger ses factures sur son compte. Si son négoce rejoint le programme ViPros Connect, les achats sur son site e-commerce seront automatiquement reconnus par ViPros et convertis dans ce programme de fidélité multimarques. Les sites marchands partenaires peuvent aussi faire apparaître en face des produits valorisés sur ViPros un picto incitant à l'achat. Sur l'interface de ViPros, chaque fiche produit renvoie vers les différents sites marchands partenaires qui proposent l'article concerné. Dans la phase de test, ce service est gratuit pour le négociant, mais ViPros devrait ensuite chercher à faire contribuer le négociant à ce levier de génération de trafic, en demandant une rétrocommission sur les ventes générées. A terme, ViPros pourrait aussi se connecter aux ventes en agence dans les réseaux partenaires.



Vipros revendique 12 000 entreprises du bâtiment inscrites, pesant ensemble 60 M€ d'achats annuels, avec en moyenne six salariés par entreprise.