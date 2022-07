Vinci voit toujours plus loin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vinci résultats Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Vinci Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Un chiffre d’affaires en hausse sur tous ses segments d’activités, réalisé désormais majoritairement à l’international, un carnet de commandes toujours plus rempli et à un niveau « historique » : le premier semestre de Vinci lui permet d’espérer une année 2022 encore meilleure que 2019, dernière année de référence.

« Une machine ». C’est ainsi qu’à de multiples reprises, Xavier Huillard a qualifié Vinci lors de la présentation des résultats semestriels du groupe.

Une « belle », voire « extraordinaire » machine même, toujours selon son PDG, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 28,5 milliards d’euros au 1er semestre en hausse de 26 % à structure réelle (c’est-à-dire en ajoutant les résultats de Cobra IS intégrée en décembre 2021) et de 12 % à structure comparable (sans Cobra IS) par rapport à celui du 1er semestre 2021.

Une machine qui performe sur tous les terrains (concessions, 4,2 Mds €, +43 % ; construction, 13,5 Mds €, +11 % ; énergie, 7,8 Mds €, +8 %) et dans tous les pays. « Toutes nos géographies sont en croissance, a confirmé Xavier Huillard. L’arrivée de Cobra nous permet notamment d’accroître notre empreinte en Espagne et en Amérique latine (1,6 Md € +6%) ».

Forme internationale

Conséquence, pour la première fois, la part du chiffre d’affaires réalisé à l’international (53 % au 1er semestre 2022 contre 45 % au 1er semestre 2021) est supérieure à la part du chiffre d’affaires réalisé en France.

[...]