Vinci veut acquérir la division Services industriels de l’Espagnol ACS

Le groupe français a annoncé être entré en négociation avec ACS pour acquérir ses activités d'ingénierie et de travaux. Il serait prêt à payer au moins 2,8 Mds€.

La division Services industriels du numéro 2 européen appartiendra-t-elle bientôt à Vinci ? C’est ce qu’espère le groupe français qui a annoncé le 2 octobre être entré en négociations avec le spécialiste espagnol de la construction ACS pour cette acquisition.

Vinci « a présenté à Grupo ACS une proposition non engageante permettant l'ouverture de négociations portant sur l'acquisition de sa division Industrial Services », explique le groupe français dans un communiqué. Il serait prêt à payer au moins 2,8 Mds€ en numéraire, avec un complément en actions ou en numéraire.

6,3 Mds€ de chiffres d'affaires pour les activités concernées

De son coté, le géant espagnol, « s'est déclaré ouvert à engager des négociations ». L'acquisition porterait sur les activités d'ingénierie et travaux, les participations détenues dans huit concessions et partenariats publics privés relatifs principalement à des projets dans l'énergie, ainsi que sur une plateforme de développement de nouveaux projets dans le secteur des énergies renouvelables.

Ces activités ont représenté un chiffre d'affaires d'environ 6,3 Mds€ en 2019 et « en valeur d'entreprise environ 5,2 Mds€ », selon le communiqué.

A la Bourse de Paris, le titre de Vinci prenait 3,73% à 72,86 €, tandis qu'à Madrid, celui d'ACS bondissait de près de 18%, à la suite de cette annonce.

La finalisation de l'opération reste notamment conditionnée à la réalisation dans les prochains mois de procédures d'audit et de vérifications, précise le communiqué. « ACS et Vinci informeront le marché, le moment opportun, de l'aboutissement éventuel et du résultat de ces négociations », ajoute-t-il.