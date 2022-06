Vinci va renouveler 675 km de rails du réseau ferroviaire français

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée SNCF Réseau Supprimer Vinci Supprimer Vinci contrats Supprimer France Supprimer Ferroviaire Supprimer Travaux ferroviaires Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

SNCF Réseau a attribué le lot n°2 du marché de Renouvellement Rails Industrialisés à ETF, filiale de Vinci Construction. Un contrat de cinq ans d'un montant de 118 millions d’euros.

Dans le cadre de son plan de performance signé avec l'Etat le 6 avril, SNCF Réseau a attribué à ETF, filiale de Vinci Construction, le lot n°2 du marché de Renouvellement Rails Industrialisés qui consiste a remplacer à partir de janvier 2024, 675 km de rails.

D’un montant initial de 118 millions d’euros sur cinq ans, le contrat débutera en janvier 2024. 135 km de rails seront alors remplacés en moyenne chaque année grâce à deux équipements spécifiques d’ETF : un train-usine mobile de 550 mètres de long qui remplacera rails et attaches et une nouvelle rame de transport de rails de 432 mètres qui assurera l’acheminement des rails neufs et le chargement des rails anciens.

ETF pourra s’appuyer sur son expérience acquise sur le marché de Renouvellement Voie et Ballast en Zone Dense conclu avec SNCF Réseau en 2015.