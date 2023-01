Vinci : un contrat à 4 Mds € dans l'éolien offshore

Vinci a remporté, à travers sa filiale Cobra IS, un nouveau contrat dans l'éolien offshore, pour un montant colossal de plus de 4 milliards d'euros, pour concevoir, construire et installer deux plateformes offshore de conversion d'énergie éolienne en mer du Nord, au large de l'Allemagne, a annoncé le groupe français de construction mardi.

Ce contrat est similaire à un premier annoncé en juillet 2022, mais d'une ampleur nettement plus importante: ces deux plateformes seront d'une capacité totale de 4 GW et "pourront alimenter l'équivalent d'une ville de 4 millions d'habitants comme Berlin", précise Vinci.

Leur mise en service est prévue en 2029 et 2030 et elles "seront parmi les premières d'une telle capacité à être développées en Europe du Nord". "Elles permettront de convertir le courant alternatif produit par plusieurs parcs éoliens en courant continu haute tension (...), qui sera reconverti en courant alternatif sur des stations terrestres, situées à 400 km environ", précise Vinci.

La réalisation de ces stations terrestres est également incluse dans le contrat.

Le client est l'allemand Amprion Offshore, l'un des quatre gestionnaires du réseau de transport d'électricité en Allemagne.

2000 emplois jusqu'en 2029

Ce contrat est plus précisément attribué à un groupement composé d'une filiale de Vinci (Dragados Offshore, filiale de Cobra IS achetée par Vinci en décembre 2021) et de l'allemand Siemens Energy.

La construction de ces plateformes, prévue à Cadix (Espagne), doit permettre la création de plus de 2000 emplois jusqu'en 2029.

En juillet 2022, Vinci avait annoncé un contrat similaire, mais cette fois "proche du milliard d'euros", pour alimenter l'équivalent d'une ville comme Hambourg, soit 1,8 million d'habitants à compter de 2028.