Vinci toujours empoisonné par ses chantiers au Qatar

Le cliché journalistique tintinophile qui fait appel au fameux "sparadrap du capitaine Haddock" dès qu'il s'agit d'évoquer une affaire interminable s'applique donc aujourd'hui à Vinci.

La major ne sort plus des procédures intentées contre sa filiale Vinci Constructions Grands Projets (VCGP) impliquée dans le consortium Qatari Diar Vinci Construction (QDVC) pour des projets au Qatar (voir encadré).

Alors que VCGP a été mise en examen le 9 novembre 2022 notamment pour des "conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine", ce mercredi 20 septembre 2023, six cadres de Vinci ont été entendus par les gendarmes de l'Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI). Trois d'entre eux ont été auditionnés sous le régime de la garde à vue, une mesure qui a été levée jeudi 21 septembre, a précisé le parquet, sollicité par l'AFP.

"C'est une mesure de pression", a dénoncé l'avocat du groupe, Me Versini-Campinchi, qui entend "demander la nullité" de ces gardes à vue. "Ce dossier est vide" et "manque de preuves", selon lui: "les plaignants", d'ex-employés indiens et népalais de ces chantiers, "n'ont pas été entendus" par la justice française et "ne peuvent pas être retrouvés", a-t-il souligné.

L'association Sherpa, une des organisations à l'origine de la plainte, a salué le fait que "les différents acteurs aient pu être entendus". "L'instruction doit suivre son cours afin de déterminer si l'entreprise a pu se rendre responsable de ces faits ou non", a-t-elle ajouté, indiquant poursuivre son travail "afin que les anciens travailleurs puissent être officiellement entendus".