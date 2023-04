Vinci sur sa lancée de 2022, boucle un premier trimestre solide à 15 Mds € de chiffre d'affaires

Et ça continue encore et encore, c'est que le début ? Comme en 2022, Vinci énergies et Cobra IS respectivement près de 4,4 Mds € et environ 1,5 Md € de chiffre d'affaires, en hausse de 21% par rapport à 2021, ont tiré l'activité de Vinci au 1er trimestre.

A elles deux, les deux entités pèsent autant que l'activité historique de Vinci, la construction qui termine le trimestre à 6,7 Mds € (+13%) de chiffre d'affaires dont plus de la moitié (53%) a été réalisé à l'international.

La major affiche un CA global de 15 Mds€ sur la période en hausse de 17% par rapport à la même période de 2021.

L'aéroportuaire redécolle

Les concessions ne sont pas en reste : du côté des concessions d'infrastructures de transports, le revenu a en effet crû de 24% à 2,2 Mds €. La reprise est même spectaculaire pour Vinci Airports : +89%, à 767 M€. Au total, 56 millions de passagers ont été accueillis au 1er trimestre dans les aéroports gérés par Vinci, soit 54% de plus qu'à la même époque il y a un an, approchant des niveaux de 2019.

Quant à Vinci Autoroutes, le trafic des véhicules légers continue de progresser, "en dépit de la hausse des prix des carburants", portant le chiffre d'affaires à 1,33 milliard d'euros (+4,5%).

Carnet de commandes à un niveau historique

Et ce n'est que le début de l'année. La suite s'annonce prometteuse, le groupe annonçant un "niveau historique de son carnet de commandes" - 34,3 Mds €, stable sur un an et représentant en moyenne près de 14 mois d’activité - et confirme ses perspectives 2023, avec "hors événements exceptionnels, une nouvelle progression de son chiffre d'affaires". "Son résultat net devrait être légèrement supérieur au niveau de 2022."

L'an dernier, le groupe avait engrangé un bénéfice net de 4,26 milliards d'euros, en hausse de 64%, dont la moitié réalisé grâce aux autoroutes, mais porté aussi par la construction ou les énergies.