Vinci se renforce dans les TP au Canada

Vinci Construction a signé un accord pour acquérir les sociétés de construction du groupe familial Northern Group of Companies pour un montant de 65 M€.

Vinci emploie 5500 personnes au Canada - dont plus de 4000 pour Vinci Construction - et y a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires global de 1,1 milliard d’euros.

Cette forte présence va encore se renforcer avec l'acquisition - soumise à l’approbation des autorités canadiennes de la concurrence - des sociétés de construction du groupe familial Northern Group of Companies

Ces sociétés sont spécialisées dans les travaux routiers et la production d’enrobés et de granulats dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, sur la côte Est du Canada.

Elles emploient environ 500 employés en période de pic d’activité et ont réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 93 millions de dollars canadiens (65 millions d’euros).