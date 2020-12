Vinci remporte le contrat de construction d’un pont en Australie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vinci Supprimer Vinci Construction Supprimer Vinci contrats Supprimer Océanie Supprimer International Supprimer Valider Valider

Les travaux de construction de ce nouveau pont d’une longueur de 349 mètres sur la Kings Highway, au-dessus de la rivière Clyde (Nouvelle-Galles du Sud) se montent à 114 millions de dollars australiens (70 millions d'euros).

Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, construira un nouveau pont d’une longueur de 349 mètres sur la Kings Highway, au-dessus de la rivière Clyde (Nouvelle-Galles du Sud).

Les travaux, d’un montant de 114 millions de dollars australiens (70 millions d'euros), comprennent la démolition du pont actuel et la réalisation du nouveau pont et des culées. Ils prévoient également l’amélioration de l’accès, l’élargissements des voies et des accotements, la mise en place de barrières de sécurité et l’aménagement des rives.

Impact environnemental réduit

Seymour Whyte a travaillé en amont avec le client (Transport for NSW, TfNSW) sur ce projet, afin d’optimiser sa conception-construction et réduire son impact sur l’environnement.

Les travaux seront réalisés en étroite coopération avec les différentes parties prenantes, dont les aquaculteurs locaux.

Le projet prévoit des mesures de surveillance de l'érosion, des sédiments, de la biodiversité, ainsi que le transfert de plantes marines afin de protéger les milieux naturels.