Vinci réalisera la phase 1 de l'extension du centre hospitalier Princesse-Grace-de-Monaco

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Principauté de Monaco Supprimer Vinci Construction Supprimer Vinci Supprimer Vinci contrats Supprimer Immobilier Supprimer Valider Valider

Le contrat, d’un montant de 98 millions d’euros, confié par le gouvernement princier de Monaco à Vinci Construction porte sur la réalisation du premier bâtiment neuf composé de deux ensembles de 16 niveaux et d’un parking enterré sur six niveaux pour une surface totale de 65 000 m2 de plancher.

Opération majeure pour la Principauté de Monaco, l'extension du centre hospitalier Princesse-Grace - conçue par AIA Life Designers avec NMI, AIA Ingénierie et Tractebel - est réalisée à proximité immédiate de l’hôpital existant sans interrompre l’activité de celui-ci, dans un milieu urbain dense situé en zone sismique.

Le gouvernement princier a confié à Vinci Construction les travaux de gros œuvre et de clos couvert du premier bâtiment neuf de cette extension, composé de deux ensembles de 16 niveaux et d’un parking enterré sur six niveaux pour une surface totale de 65 000 m2 de plancher. Un contrat d’un montant de 98 millions d’euros.

Pour mener à bien cette opération et faciliter l’interface avec les autres corps d’état, les équipes de Vinci Construction mèneront l'ensemble des études d’exécution en BIM (Building information modeling). Les travaux s'achèveront fin 2025.

Un dôme de protection acoustique sera mis en place lors de la phase de terrassement et de soutènement pour limiter les nuisances sonores. Constitué de 70 câbles d’une portée de 37 mètres recouverts de 2 800 m2 de bâches acoustiques, il permettra de réduire le bruit du chantier jusqu’à 12 décibels (dBA).

Conception bioclimatique et chantier bas carbone

Ce chantier s’inscrit dans la démarche Exegy lancée par Vinci Construction destinée à généraliser l’usage des bétons à faible empreinte carbone. 85 % du béton mis en œuvre sur le projet sera ainsi bas carbone, avec une formulation réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 30 %.

Par ailleurs, la conception bioclimatique de l’enveloppe contribuera au confort thermique du bâtiment, qui vise la certification NF HQE niveau Très performant. L’ensemble se distinguera par des brise-soleils ondulés en béton hautes performances sur l’ensemble de sa façade, offrant aux patients de nombreuses ouvertures sources de lumière naturelle et une majorité de chambres avec vue sur la mer.