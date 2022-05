Vinci réalisera l’infrastructure électromécanique du tunnel du Femern

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vinci contrats Supprimer Vinci Supprimer International Supprimer Entreprises Supprimer Infrastructures Supprimer Europe Supprimer Allemagne Supprimer Valider Valider

Via Cobra IS, ancienne filiale énergie d'ACS acquise fin 2021, Vinci a décroché le contrat de 535 millions d’euros pour la réalisation et la maintenance des systèmes de ventilation, d’éclairage et de sécurité du futur tunnel sous-marin de 18 km entre le Danemark et l'Allemagne.

Situé à 40 mètres sous la surface de la mer Baltique, le Femern dont la construction a débuté en 2020 doit permettre, dès sa mise en service en 2029, de relier le Danemark et l’Allemagne en sept minutes en train ou dix minutes en voiture. Il s'agira alors du plus long tunnel immergé routier et ferroviaire du monde : 18 km.

Vinci Construction et ses partenaires se sont vu attribuer le contrat de conception-construction des principaux travaux de génie civil du tunnel. Et pour la construction des installations électromécaniques du tunnel, le contrat d'un montant de plus de 4 milliards de couronnes danoises (535 millions d’euros), a été attribué à Cobra IS, toute nouvelle filiale de Vinci.

Il recouvre principalement la réalisation des systèmes de ventilation, d’éclairage et de sécurité de l’ouvrage. S’y ajoute la maintenance des systèmes électromécaniques dans les cinq galeries du tunnel - deux pour la route, deux pour le train à grande vitesse et une galerie de service - sur les six prochaines années.

Cobra IS a proposé dans son offre des solutions économes en énergie et respectueuses du climat. Elles permettront en particulier d’exploiter le tunnel avec 100 % d’énergie renouvelable.