Appel d’air au rayon résidences gérées de Vinci immobilier

Ses résidences pour seniors, étudiants ou jeunes actifs aiguisent l’appétit des investisseurs institutionnels.

Le marché des résidences gérées, un relais de croissance chez Vinci immobilier ? « Cela l’était avant la crise, cela le sera après. Depuis plusieurs années, notre pôle dédié, fruit d’une synergie entre concepteurs et exploitants, nous permet de mener de nouvelles opérations. Il y aura peut-être une accélération des choses », confie Olivier de la Roussière, président.

A la chasse aux jeunes actifs

De 22 résidences actuellement gérées en France, le pôle dédié à la conception, au développement et à l’exploitation de résidences pour seniors, étudiants ou jeunes actifs en comptera 39 en 2022. « Nous visons les 100 résidences gérées en exploitation ou en montage d’ici 2025 », annonce Eric Lapierre, directeur général chargé du pôle résidences gérées.

Parmi les quelque 70 opérations en travaux ou en développement : la première résidence Bikube, marque créée en 2019 et orientée jeunes actifs des métropoles. Sa livraison à Montpellier, sur un foncier de 6 200 m2, est prévue fin 2023. Signe particulier : une large palette de services (coworking, fitness…) est incluse dans le loyer.

De Bordeaux à Suresnes (Hauts-de-Seine), en passant par Lyon, Bikube doit essaimer ces prochaines années, avec une moyenne de 170 logements par programme. « C’est relativement important pour amortir les services qu’on offre », souligne-t-il. Une opération estampillée Bikube représente un investissement global de 20 à 30 M€.

Développement dans les villes universitaires

Student Factory, filiale dédiée aux étudiants, compte aujourd’hui six résidences de 180 logements en moyenne, du studio au T3 en colocation. Elle en exploitera trois de plus d’ici 2022. Son développement se concentre dans les villes universitaires comme Toulouse, où une résidence doit être livrée à la rentrée 2023, et Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), où une Student Factory doit voir le jour dans la foulée des JO 2024. Le coût global d’une Student Factory tourne autour de 15 M€.

Ovelia, marque consacrée aux seniors depuis 2010, exploite de son côté 16 résidences, de 100 logements en moyenne, du T1 au T3. Celles-ci se situent en ville, « à proximité des commerces », notamment sur la côte ouest « plébiscitée » par cette tranche d’âge, poursuit Eric Lapierre. Des Sables d’Olonne (Vendée) à Amiens (Somme), sept résidences seniors sont en train de sortir de terre. Coût total moyen d'une opération : 20 M€.

« Produit de substitution au bureau »

Comme dans le résidentiel, la part des investisseurs institutionnels augmente pour ce « produit de substitution au bureau et au commerce, moins demandé en ce moment », observe Olivier de la Roussière. Outre les investisseurs particuliers, Vinci immobilier vend les logements de ses résidences gérées à « des asset managers pour le compte d’institutionnels ou des foncières spécialisées », illustre-t-il.

« En 2020, 1 % des logements vendus l’étaient dans des résidences gérées. Cette année, 1 % des logements actés sont dans des résidences gérées », se félicite Olivier de la Roussière. A terme, le dirigeant verrait bien ce marché en devenir peser « jusqu’à 10 à 15 % » du chiffre d’affaires de Vinci immobilier.