« Vinci Immobilier atteindra le ZAN d’ici à 2030 », Diego Harari, directeur de l’innovation et du développement durable

Vinci Immobilier annonce jeudi 13 janvier vouloir atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) en 2030 et vouloir réaliser plus de 50 % de son chiffre d’affaires, toujours avant 2030, dans des opérations de recyclage urbain. Le point sur la stratégie déployée avec Diego Harari, directeur de l'innovation et du développement durable du promoteur.