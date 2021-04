Vinci et Meridiam bouclent le PPP de l'autoroute D4 en République Tchèque

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vinci contrats Supprimer Eurovia Supprimer Meridiam Supprimer Europe Supprimer International Supprimer Majors du BTP Supprimer Vinci Supprimer Vinci Highways Supprimer Valider Valider

Le groupement constitué de Vinci Highways (mandataire) et Meridiam (50/50) a conclu le montage financier du contrat de PPP de l'autoroute D4 reliant Pøíbram (Bohême Centrale) à Písek (Bohême du Sud). Le projet est financé à hauteur de 474 M€ par endettement en euros et en couronnes tchèques.

En décembre 2020, le groupement constitué de Vinci Highways (mandataire) et Meridiam (50/50) avait remporté le contrat de PPP de l'autoroute D4 reliant Pøíbram (Bohême Centrale) à Písek (Bohême du Sud) en République tchèque.

Après avoir signé ce contrat d'une durée de 28 ans le 15 février dernier avec le ministère des Transports de la République tchèque, Vinci et Meridiam ont annoncé le 29 avril avoir bouclé le montage financier de ce projet : 474 millions d’euros par endettement en euros et en couronnes tchèques pour environ 3,5 années de travaux qui débuteront en mai et seront réalisés par Eurovia.

Ils consisteront à concevoir, financer, construire, exploiter et assurer la maintenance d’une nouvelle autoroute de 32 km et réhabiliter en 2x2 voies une infrastructure existante sur 16 km.

Réemploi et recyclage

Eurovia procèdera au retraitement et à la réutilisation des matériaux de terrassement à hauteur de 1,9 million de m3 et procèdera au recyclage des enrobés (jusqu’à 60 % du volume total). De nouveaux bassins de rétention des eaux de pluie, des passages faune et l’engagement « zéro produit phytosanitaire » permettront de préserver la biodiversité.

L’exploitation et la maintenance seront ensuite réalisées par Vinci Highways.

Cette nouvelle liaison autoroutière équipée de systèmes technologiques de pointe pour garantir un haut niveau de sécurité routière et de confort aux automobilistes, permettra d’améliorer la connexion entre Prague et la région rurale de Bohême du Sud et par conséquent le développement économique et social de cette région, ainsi que la circulation sur les grands axes économiques, notamment vers l'Allemagne et l’Autriche voisines.