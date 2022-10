Vinci en forme internationale

Et 16,7 qui nous font 45,2. 45,2 Mds € de chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année (+26 %) pour Vinci et surtout une tendance globale qui permet au n°1 européen du BTP d'envisager dépasser en 2022 ses résultats de 2019, dernière année de référence. Avec une satisfaction : tous les métiers du groupe sont dans le vert.

Une tendance marquée par une internationalisation toujours plus forte de l'activité. Ainsi, hors de France (54% du CA global), Vinci a réalisé un chiffre d'affaires de 24,4 Mds €, en progression de 48 %. Le groupe a notamment profité de l’intégration fin 2021 de Cobra IS et de son ouverture sur l'Espagne et l'Amérique du sud, avec un impact positif sur le chiffre d’affaires de 27 %.

Dans ce contexte, Vinci Construction profite à plein de son exposition à l’international (54% de son activité). Son chiffre d’affaires de 21,5 Mds sur 9 mois est en progression de 12% par rapport à 2021. Et l’horizon parait dégagé : fin septembre, les prises de commandes sont en hausse de 5%.

Des carnets de commande toujours bien remplis

« Surfant sur une méga tendance », l’activité de Vinci Energies dépasse 11,9 Mds€ sur 9 mois. La filiale affiche un carnet de commandes correspondant à neuf mois d’activité. Là aussi, le poids de l’international (55% du total) est déterminant et est appelé à se renforcer : 22 acquisitions ont été finalisées à fin septembre, toutes en Europe hormis une au Canada.

Au total, Vinci Energies, Cobra IS et Vinci Construction ont enregistré 41,1 Mds € de prises de commandes en cumul depuis le début de l’année. Le carnet de commandes au 30 septembre 2022 se maintient à un niveau historiquement élevé de 57,4 Mds €, en augmentation de 26 % sur 12 mois (+2 % hors Cobra IS) et représente 15 mois d’activité moyenne. Là aussi, l’international se taille la part du lion : 68 % des commandes.

Les concessions et l'immobilier résistent

Les concessions, portées par le vif rebond du trafic aérien, semblent en passe de tourner la page de la pandémie (+34% sur un an). Entre 2021 et 2022, Vinci Airports multiplie son CA par 2,5. Ce dernier n'est "plus que" de 13 % inférieur à périmètre constant par rapport à 2019. Le groupe vise un trafic 2022 d’environ 70 % du niveau de 2019.

Les autoroutes, qui pèsent encore deux fois plus que l’aéroportuaire, progressent pour leur part de 11%. Au troisième trimestre, marqué par la flambée des carburants, le trafic affiche tout de même une hausse de 2,5% sur un an. Les autres concessions (Vinci Highways, Vinci Railways, Vinci Stadium) ont cumulé 363M€ de CA, en hausse de 51 % par rapport à 2019.

Lié à la conjoncture française, Vinci Immobilier résiste - 1,10 Mds € de CA (+2 % par rapport à 2021) - avec une production qui se maintient globalement à un bon niveau et des réservations (4 662 lots), certes en baisse de 9 % par rapport à une année 2021de forte reprise post-Covid mais qui progressent de 2 % au 3e trimestre 2022 par rapport au 3e trimestre 2021.