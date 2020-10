Vinci construction réalisera un complexe de recyclage à Londres

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vinci Supprimer Vinci Construction Supprimer londres Supprimer France Supprimer Vie du BTP Supprimer International Supprimer Valider Valider

Vinci confirme son engagement environnemental via la construction d'un futur complexe de recyclage londonien qui comprendra un centre de tri, un centre de recyclage et un lieu d’accueil du public.

Un nouveau complexe de recyclage dans le nord de Londres, réalisé par Vinci, verra prochainement le jour. La major du BTP a en effet remporté, via sa filiale britannique Taylor Woodrow, le contrat pour ce projet qui s'élève à 87,4 millions d'euros, .

Ces travaux, commandés par la North London Waste Authority (NLWA), s’inscrivent dans le cadre d’un programme de valorisation des déchets, le North London Heat and Power Project (NLHPP).

135 000 tonnes de déchets recyclés par an

Le chantier débutera dès janvier 2021 et comprendra la réalisation de trois « centres ». Le premier est un centre de réception et de tri, dont la capacité de recyclage avoisinera les 135 000 tonnes de déchets par an.

Puis, Vinci réalisera l'élément clé de ce projet, le centre de recyclage qui sera accessible aux particuliers et aux professionnels, leur permettant de déposer directement leurs déchets. Pour finir, l’entreprise construira un « EcoPark House », lieu d’accueil du public dont la vocation sera de sensibiliser la communauté locale aux enjeux de l’économie circulaire et de la réduction de l’impact carbone des déchets.

Toujours pour renforcer son engagement environnemental, Vinci mise sur plusieurs installations au cœur du projet : un système de récupération des eaux de pluie ainsi qu’un circuit énergétique propre alimenté par des panneaux photovoltaïques et de la géothermie ; la possibilité d’installer des turbines dans le fleuve adjacent et enfin, un système de ventilation de pointe qui neutralisera les odeurs.

Le volet ingénierie des sols sera mené en synergie avec Bachy Soletanche et Vibro Menard, toutes deux filiales de Vinci construction, qui réaliseront des fondations complexes pour soutenir le hall de traitement d’une portée de 74 mètres.

Le chantier débutera après une phase dédiée à la conception et aux travaux préliminaires, et devrait s’achever en en octobre 2022.