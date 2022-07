Vinci Airports déploie ses ailes au Cap-Vert

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vinci Airports Supprimer Vinci Concessions Supprimer Vinci contrats Supprimer International Supprimer Afrique Supprimer Valider Valider

Le Premier Ministre du Cap-Vert, Ulisses Correia e Silva, a signé le 18 juillet avec Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et président de Vinci Airports, le contrat de concession des sept aéroports de l’archipel.

Quatre aéroports internationaux (Praia, la capitale, Sal, São Vicente et Boa Vista) et trois aéroports domestiques (São Nicolau, São Filipe et Maio) : Vinci Airports a fait "sept d'un coup" en décrochant les contrats de concessions pour les aéroports du Cap-Vert.

Sur une durée de 40 ans, Vinci Airports et sa filiale portugaise ANA (respectivement 70 % et 30 % de la société concessionnaire) auront la charge du financement, de l'exploitation, de la maintenance, de l'extension et de la modernisation de ces plateformes.

Le bouclage financier du projet devra être finalisé d’ici mi-2023, date à laquelle l’exploitation des aéroports sera transférée à la nouvelle société concessionnaire.

Le trafic aéroportuaire capverdien a augmenté en moyenne de 5,6 % par an entre 2010 et 2019, à 2,8 millions de passagers. Après avoir été impacté par le Covid-19, comme la plupart des destinations touristiques dans le monde, le trafic a retrouvé 80 % du niveau de 2019 au cours du deuxième trimestre 2022.

Vinci Airports a expliqué par la voix de son président Nicolas Notebaert, vouloir soutenir l'ambition touristique du Cap-Vert avec un projet sur-mesure selon les aéroports, fonction du segment de clientèle et des spécificités de chaque île. L’identité culturelle de l'archipel sera mise en valeur dans le choix de l’architecture et de l'expérience client des aéroports. Par ailleurs, Vinci Airports déploiera son plan d'action environnemental, intégrant le développement des énergies solaire et éolienne.