Vincent Carpentier, directeur commercial et marketing de VD-Industry

Vincent Carpentier est arrivé dans les Vosges en mars 2022, alors que VD-Industry et Pyrometal rejoignaient le groupe belge Haerens, groupe verrier international. Il avait alors pris les fonctions de directeur commercial de Pyrometal.

Depuis fin janvier, Vincent Carpentier s’occupe également des activités produits (VD-Industry) du groupe. Il apporte plus de 10 ans d’expertise en matière de pilotage et de développement d’activités commerciales.

Dans le cadre de ses nouvelles, il a notamment pour objectif de développer les ventes des produits et projets en France et d’élaborer et coordonner la stratégie commerciale et marketing des sociétés vosgiennes.

Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe Haerens qui vise à renforcer sa position d’expert sur le marché européen de la sécurité et à offrir des solutions innovantes à ses clients.