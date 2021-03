Vincennes : l’ensemble résidentiel « Villa Aubert » verra le jour en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Immobilier résidentiel Supprimer Valider Valider

Le projet « Villa Aubert » vise la valorisation de plusieurs bâtiments entre l’avenue Aubert, la rue Victor Basch et la rue Massue. La livraison des travaux est prévue en 2023.

La société d’économie mixte Vincem est un participant actif à la réalisation des objectifs du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vincennes (Val-de-Marne). Elle a ainsi été sélectionnée pour concrétiser le projet « Villa Aubert ». Celui-ci sera réalisé sur une superficie de 3 804 m² entre l’avenue Aubert, la rue Victor Basch et la rue Massue.

L’objectif de ce programme est la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine des bâtiments remarquables définis par la Ville. Les structures bâties qui ne disposent d’aucun intérêt architectural seront en revanche démolies et remplacées par des constructions neuves.

Le projet regroupera 155 logements : 76 logements sociaux et 79 logements en accession. Il proposera également une résidence étudiante de 65 logements. Le programme prévoit aussi l’aménagement d’un parking résidentiel de 142 places sur deux niveaux.