Vincennes : dépollution et démolition partielle du collège Saint-Exupéry à partir de fin 2022

Des travaux de dépollution et de démolition partielle vont être lancés au collège Saint-Exupéry de Vincennes vers la fin de l’année 2022.

Fermé depuis 2017 pour cause de pollution industrielle au tétrachloréthylène (PCE) et au trichloréthylène (TCE), le collège Saint-Exupéry de Vincennes (Val-de-Marne) subira des travaux de dépollution à partir de fin 2022. La première phase des opérations permettra de dépolluer et de détruire partiellement le bâtiment amianté. La seconde étape, quant à elle, consistera à reconstruire le collège. Le chantier doit s’étaler jusqu’en septembre 2027.

Un budget de 43 M€ est nécessaire à la réalisation des travaux. Le financement inclut des subventions de l’État et de l’Agence de la transition écologique. Cette initiative, insufflée par le conseil départemental du Val-de-Marne, a aussi bénéficié d’un soutien financier du Plan de relance.

Rappelons que des tests de dépollution ont été réalisés au collège Saint-Exupéry en 2018. Le département du Val-de-Marne et la Ville de Vincennes ont aussi procédé à l’expérimentation d’une solution de biodégradation afin de décontaminer la nappe phréatique se trouvant à 10 m de profondeur. Celle-ci consistait à injecter des bactéries capables de neutraliser les polluants.