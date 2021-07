Villiers-sur-Orge : travaux d’aménagement de voirie dans la zone d’activités de la Pointe à l’Abbé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

La Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne et la Ville de Villiers-sur-Orge se sont associées pour réaliser divers aménagements de voirie dans la zone d’activités de la Pointe à l’Abbé.

Les travaux d’aménagement de voirie dans la zone d’activités de la Pointe à l’Abbé, près de Villiers-sur-Orge (Essonne), ont duré cinq jours, du 5 au 9 juillet 2021. Ces opérations, placées sous la maîtrise d’œuvre de Grande Entreprise Routière (GER) et de Grands Travaux de l’Orge (GTO), incluaient la pose de glissières de sécurité et de panneaux de signalisation le long de la piste cyclable. Elles comprenaient aussi la pose de potelets anti-stationnement ainsi que le marquage des parkings et d’une bande jaune anti-stationnement.

Ce chantier visait à améliorer la circulation des usagers en sécurisant les voies d’accès, à maintenir la pérennité de la piste cyclable ainsi que des espaces verts, et à mieux encadrer le stationnement pour faciliter l’accès à la zone d’activités de la Pointe à l’Abbé.