Villetaneuse : la réfection de la résidence Henri-Barbusse terminée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

La résidence Henri-Barbusse, fraîchement réhabilitée, a été inaugurée le 7 septembre 2021.

Le mardi 7 septembre dernier, Dieunor Excellent, maire de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), et Adrien Delacroix, président de Plaine Commune Habitat, ont inauguré le chantier de réhabilitation de la résidence Henri-Barbusse. Celle-ci est composée de 48 logements sociaux, dont 25 logements collectifs et 23 pavillons.

Les travaux ont consisté en l’isolation extérieure des façades, le remplacement des fenêtres et la rénovation des toitures. S’y sont ajoutés la réfection des équipements sanitaires, des réseaux (électricité, eau, gaz et évacuations) et des escaliers, le remplacement des portes palières et la remise en peinture. Par ailleurs, les clôtures des extérieurs ont été fabriquées et installées dans le cadre d’un chantier d’insertion. Les espaces verts ont été également revalorisés avec la plantation de haies végétales.

Le coût total de cette opération a été de 2,7 M€, soit plus de 57 k€ par logement, dont 82,5 % venant de fonds propres de Plaine Commune Habitat et de prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts.