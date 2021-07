Villeparisis : le nouveau collège Marthe-Simard est prêt pour la rentrée 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Bâtiment d'enseignement Supprimer Valider Valider

Le nouvel établissement scolaire de Villeparisis, le collège Marthe-Simard, ouvrira en septembre prochain.

Le Département de Seine-et-Marne a organisé une journée portes ouvertes au collège Marthe-Simard, à Villeparisis (Seine-et-Marne), le 6 juillet 2021. L’initiative consistait à faire visiter le nouveau complexe scolaire aux élèves et à leur famille. Xavier Vanderbise, vice-président chargé des collèges, et Christian Robache, vice-président chargé de la sécurité et des bâtiments, ont assisté à l’événement.

Le nouvel établissement scolaire s’étend sur 5 000 m2 avec une capacité d’accueil de 600 élèves. Il compte 27 salles de classe, un centre de documentation et d’information, des vestiaires, ainsi qu’une cantine et une classe pour l’inclusion scolaire destinée aux enfants en situation de handicap. Sa construction a été lancée au début de l’année 2020. Les travaux ont coûté 20 M€ et ont été financés par le Département de la Seine-et-Marne, avec le soutien du Fonds de Solidarité Interdépartementale d’Investissement (FS2I).