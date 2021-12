Villeparisis : des travaux au complexe sportif des Petits-Marais

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Equipement sportif Supprimer Valider Valider

La municipalité poursuit ses actions en faveur de la politique sportive pour tous. Plusieurs chantiers ont été engagés depuis l’été dernier au sein du complexe sportif des Petits-Marais.

La commune de Villeparisis (Seine-et-Marne) dispose d’un riche tissu associatif. Le développement de nouveaux équipements sportifs et la réflexion sur les structures existantes constituent donc une priorité pour la municipalité. Il s’agit aussi de continuer les actions concernant sa politique sportive pour tous et d’accompagner les écoles dans le sport éducatif.

Cet automne, un mur d’escalade a été érigé dans l’enceinte du gymnase des Petits-Marais, une opération qui a coûté plus de 45 k€. En extérieur, la piste de 166 m dédiée à la pratique de glisse en roller a aussi été réhabilitée. Elle pourra accueillir des compétitions régionales et départementales. En outre, le stade des Petits-Marais a été équipé d’un nouveau terrain de foot synthétique pour un montant d’environ 870 k€. Enfin, l’ancienne piste de BMX est en cours de remplacement. La fin des travaux est prévue pour janvier 2022. À terme, cette piste sera aux normes et modernisée.

Outre les travaux engagés au complexe des Petits-Marais, la construction d’une salle de gymnastique est en projet près du gymnase Aubertin. Ce futur équipement devrait voir le jour en 2023. Le coût du chantier est estimé à 2,5 M€.