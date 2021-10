Villeneuve-Saint-Georges : avancée de la renaturation des berges de l’Yerres

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Brèves en régions Supprimer Val-de-Marne Supprimer Valider Valider

À Villeneuve-Saint-Georges, les travaux de renaturation des berges de l’Yerres se poursuivent.

Dans le cadre de la protection des quartiers Belleplace et Blandin contre les crues de l’Yerres, la Ville de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), en partenariat avec la Région, le Département, Grand-Orly Seine Bièvre, la métropole du Grand Paris et le Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin-versant Yerres-Seine, a décidé de lancer des travaux de renaturation des berges de l’Yerres.

L’objectif premier de ce projet est de préserver les quartiers Belleplace et Blandin des inondations. En ce sens, les travaux consistent à créer une zone naturelle d’expansion où l’Yerres pourra se répandre en cas de crue. La préservation de la biodiversité autour des berges, comme la flore aquatique et floristique, fait aussi partie des préoccupations de la Ville.

Lancé en 2011, le chantier avance progressivement. Le premier aménagement, consistant à nettoyer la rue et à installer un belvédère surplombant la rivière, a été inauguré par la municipalité le 25 septembre dernier.