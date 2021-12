Villeneuve-lès-Maguelone : l’extension du parc d’activités Charles-Martel est lancée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer ZAC Supprimer Valider Valider

L’extension du parc d’activités Charles-Martel à Villeneuve-lès-Maguelone se concrétise.

À Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), les travaux d’extension du parc d’activités Charles-Martel ont été lancés début novembre 2021. La Société d’Économie de la Région Montpelliéraine (SERM), le maître d’œuvre, a mené dans un premier temps des interventions pour la préservation de la faune. Elle a, entre autres, créé de nouveaux gîtes à reptiles. Une dizaine d’hectares de garrigue ont aussi été sanctuarisés (élevés au rang de zones protégées) et intégrés dans un plan de gestion écologique.

Les opérations portent depuis lors sur l’abattage des arbres et arbustes présents à l’intérieur du périmètre de l’opération d’aménagement. À partir du second semestre 2022, un giratoire sera créé sur la route départementale 612 afin de desservir et de sécuriser les accès au nouveau parc d’activités attendu vers la fin de la même année.

Rappelons que l’extension du parc d’activités Charles-Martel est un projet porté par Montpellier Méditerranée Métropole, en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN Occitanie) et la commune de Villeneuve-lès-Maguelone. Un budget de 6 M€ a notamment été alloué à l’aménagement du futur site.