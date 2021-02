Villeneuve-le-Roi : le nouveau collège Georges-Brassens sera terminé d’ici 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Bâtiment d'enseignement Supprimer Valider Valider

Le collège Georges-Brassens, à Villeneuve-le-Roi, sera totalement réhabilité d’ici 2023.

Les travaux de démolition de l’actuel collège Georges-Brassens, à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), devraient être lancés dans le courant de l’année. Ils concerneront l’ensemble de l’infrastructure scolaire, le centre de documentation et d’information (CDI), la cantine ainsi que la chaufferie. Le nouveau complexe sera établi sur quatre niveaux. Les salles de classe occuperont le premier, le deuxième et le troisième étages. Le rez-de-chaussée accueillera les espaces sportifs intérieurs et la cantine. Par ailleurs, des îlots de verdure, un jardin pédagogique, des patios et des allées d’arbres seront aménagés, en plus des toitures végétales.

La réalisation du nouveau collège Georges-Brassens coûtera 27 M€. La livraison est prévue pour 2023, « sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et de la coordination avec l’opération conduite par le conseil régional », selon les déclarations du conseil départemental du Val-de-Marne. La maîtrise d’œuvre a été confiée à Eiffage Construction Équipements, au cabinet d’architectes Semon Rapaport & associés, à Eiffage Énergie Systèmes – Clévia IDF, à Eodd Ingénieurs Conseils ainsi qu’à des entreprises co-traitantes et sous-traitantes. Le nouveau complexe du collège Georges-Brassens pourra accueillir 600 élèves.