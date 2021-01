Villebon sur Yvette : le vaste projet d'agrandissement du « temple du judo » est au tapis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le grand projet d’extension du Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette sera revu à la baisse, faute de moyens nécessaires.

La Fédération française de judo a travaillé sur un ambitieux projet d’extension du Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette (Essonne) depuis 2018. Elle a décidé de revoir à la baisse ce programme immobilier, faute de moyens nécessaires. Celui-ci prévoyait la reconfiguration de la salle actuelle en type aréna. Il incluait également la création d’un pôle multisports abritant des salles d’arts martiaux, des plateaux de gymnastique et de danse, un centre médico-sportif et des espaces destinés au squash, à l’escalade et à l’e-sport.

Des travaux au niveau de l’acoustique ont déjà été réalisés pour attirer l’intérêt des producteurs de concerts et spectacles. Le nouveau projet se focalisera surtout sur le sport et le judo, mais le chantier à venir reste encore flou. La fédération sera soutenue dans cette démarche par des aménageurs, ainsi que par la mairie et le conseil départemental de l’Essonne. Ce dernier a même inscrit à son budget 2021 des crédits concernant ce programme.