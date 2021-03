Ville, campagne : les sénateurs imaginent un new deal

Le bousculement des idées reçues a vivifié la commission Aménagement du territoire du Sénat, le 10 mars sur un thème aux allures convenues : « Aménagement, égalité, cohésion des territoires : comment concilier métropolisation et développement territorial équilibré ? » Deux géographes, un architecte et un urbaniste ont proposé quelques clés pour apaiser les relations ville campagne, au prix de remises en cause radicales.