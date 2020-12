Vigneux-sur-Seine : révision du plan local d’urbanisme en cours

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Document d'urbanisme Supprimer Valider Valider

La ville de Vigneux-sur-Seine poursuit son projet de modification du plan local d’urbanisme.

La municipalité de Vigneux-sur-Seine (Essonne) organisera une réunion publique le 12 décembre prochain en vue de la révision du plan local d’urbanisme (PLU). Ce rendez-vous fait partie des procédures engagées par la ville depuis 2018.

Cette révision a pour objectif la réduction de la densité des constructions et le renforcement de la nature dans cette zone urbaine. Les modifications du PLU seront d’ailleurs basées sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Ce dernier a plusieurs objectifs : protéger les zones naturelles et la biodiversité, assurer un fonctionnement urbain durable, préserver le patrimoine paysager et architectural ainsi que veiller à la santé et au bien-être des habitants.

Selon les conclusions du commissaire enquêteur, les modifications apportées au PLU feront l’objet d’un arrêté municipal. Elles nécessiteront la validation du Conseil municipal par la suite.