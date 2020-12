Vigneux bénéficiera d’une « maison de la réussite scolaire » au début de l’année 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Un lieu d’accueil regroupant tous les services d’accompagnement aux élèves en difficulté sera ouvert à Vigneux en février 2021.

La municipalité de Vigneux (Essonne) a décidé d’ouvrir une « maison de la réussite scolaire » en février 2021. Le bâtiment sera localisé au cœur du quartier populaire de la Croix-Blanche, à la place de l’ancienne école maternelle Pauline Kergomard. Les habitants auront donc les différents dispositifs de parentalité et de réussite éducative dans un seul et même lieu. Cette structure sociale regroupera entre autres : le personnel du programme de réussite éducative (PRE), le Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et les équipes du contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS).

« C'est une structure novatrice qui garantit l'égalité des chances », souligne Leila Said, l'adjointe au maire de Vigneux. Le maire, Thomas Chazal, explique que « l'objectif de la Maison est de permettre un accompagnement le plus adapté possible à l'enfant qui rencontre des difficultés scolaires, familiales ou sanitaires, et ses parents ».

Le coût des travaux de rénovation du bâtiment de l’école maternelle Pauline Kergomard est évalué à environ 250 k€.